В Сумской области правоохранители задержали четырех злоумышленников, которые похитили фуру с видеотехникой. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Работники Следственного управления ГУНП и прокуратуры Сумской области под оперативным сопровождением сотрудников Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины провели спецоперацию и установили четырех человек, которые по предварительному сговору еще в декабре прошлого года похитили фуру с телевизорами и мониторами", - говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, житель Чернигова узнал о договоре купли-продажи, заключенном между российским производителем телевизоров торговой марки LG и двумя киевскими предприятиями. Он арендовал у жителя гараж-бокс и привлек еще трех человек к совершению преступления.

Затем один из сообщников был трудоустроен водителем к предпринимателю-перевозчику. 27 декабря 2017 этот водитель управлял фурой с 1067 телевизорами и 9 мониторами. Он пересек границу Украины на международном пункте пропуска "Бачевск" Глуховского района Сумской области и доставил товар в арендованный накануне гараж.

Злоумышленники перегрузили украденное в другие автомобили и доставили в Чернигов, где его реализовали.

Стоимость похищенных телевизоров и мониторов составляет 5 млн 836 тыс. грн, автотранспорт оценен в 446 тыс. грн.

"Сегодня проведено 14 обысков на территории Сумской, Черниговской, Киевской и Винницкой областей по месту жительства фигурантов, в их гаражах и в возможных местах нахождения похищенного имущества (склады и другие помещения). В ходе обысков изъяты часть похищенных телевизоров, транспортные средства, документы, дымовые шашки, боеприпасы, а также 26 000 долларов США наличности", - рассказал заместитель начальника ГУ НП Сумской области Олег Григоров.

Четверым задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишение свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

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