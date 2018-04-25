Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и остальной топ-менеджмент не предоставляли по месту работы декларации о доходах за предыдущий год.

Об этом говорится в ответе НАКа на информационный запрос "Украинских новостей".

"У компании отсутствуют запрошенные документы", - говорится в тексте ответа.

Действующее законодательство действительно не требует от главы и членов правления монополиста НАК "Нафтогаз Украины" обязательного декларирования своих доходов и имущества.

Фото: ukranews.com

В предыдущие годы глава правления НАКа Андрей Коболев заполнял декларации во исполнение норм Закона "О принципах предотвращения и противодействия коррупции". Декларации за 2014, 2015 и 2016 год публиковались Управлением по связям с общественностью НАКа на официальном сайте компании.

При этом, в нынешнем году декларация о доходах за 2017 год на сайте компании не публиковалась.

Ранее "Страна" сообщала, что главу "Нафтогаза" Коболева налоговики персонально оштрафовали на 8,3 млрд грн.

Также глава "Нафтогаза" Коболев заработал за год почти 20 миллионов гривен.