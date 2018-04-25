Сегодня ночью 25 апреля в Черновцах произошло два поджога. Об этом сообщает pogliad.ua со ссылкой на собственные источники.

В половине первого ночи на улице Ткачука подожгли гаражные ворота. В роллеты положили что-то легковоспламеняющееся. Пожар заметил сосед и вызвал спасателей.

Еще один пожар случился на улице Героев Майдана, 45б в косметологическом салоне. Около 3:00 ночи неизвестные взломали ставни на окнах и забросили туда 2-3 коктейля Молотова.

Пожар самоликвидировался. В помещении остались подкопченные стены, потолок, оплавленный кондиционер.

Как сообщала "Страна", в Ужгороде второй раз за месяц подожгли Общество венгерской культуры.

Напомним также, что появилось видео, как торговцы спасали ковры с горящего рынка в Черновцах.