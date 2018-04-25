В Черновцах неизвестные забросали салон красоты "коктейлями Молотова"
Сегодня ночью 25 апреля в Черновцах произошло два поджога. Об этом сообщает pogliad.ua со ссылкой на собственные источники.
В половине первого ночи на улице Ткачука подожгли гаражные ворота. В роллеты положили что-то легковоспламеняющееся. Пожар заметил сосед и вызвал спасателей.
Еще один пожар случился на улице Героев Майдана, 45б в косметологическом салоне. Около 3:00 ночи неизвестные взломали ставни на окнах и забросили туда 2-3 коктейля Молотова.
Пожар самоликвидировался. В помещении остались подкопченные стены, потолок, оплавленный кондиционер.
Как сообщала "Страна", в Ужгороде второй раз за месяц подожгли Общество венгерской культуры.
Напомним также, что появилось видео, как торговцы спасали ковры с горящего рынка в Черновцах.
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