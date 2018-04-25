Рост экономики в Украине требует обновления автомобильных и железных дорог. Такое заявление сделал премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства, сообщает портал Кабмина.

По словам главы правительства, в контексте строительства дорог отдельного внимания приобретает вопрос их безопасности. Ведь, по статистике, в Украине ежедневно в ДТП погибают около 11 человек.

"Для нас важно реально противодействовать и улучшать ситуацию на дорогах. Мы выделили 2,6 млрд грн на эти цели. У нас происходит 11 смертей ежедневно на дорогах - это катастрофические потери. Происходят десятки тысяч ДТП. Поэтому вместе с планами по строительству дорог мы уделяем внимание безопасности", - сказал глава правительства.

Также он напомнил, что в 2018 году в Украине будет реализована государственная программа безопасности на дорогах, которая предусматривает целый ряд мероприятий - от строительства безопасных переходов и островков безопасности до установления 15 тысяч новых знаков и более тщательного контроля состояния здоровья водителей.

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