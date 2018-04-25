Покупателем знаменитой картины с тарелкой и неизвестным, похожим на Антона Геращенко, стал известный блогер Анатолий Шарий
Известный украинский блогер Анатолий Шарий рассказал, что приобрел одну из пяти картин, на которой "неизвестный", очень похожий на нардепа Антона Геращенко, вылизывает тарелку.
Об этом Шарий написал на своей странице в Facebook.
"Итак, я приобрел одну из пяти уникальных картин с неизвестным, облизывающим тарелку. Картины на самом деле уникальны - на каждой из них элементы за спиной неизвестного разные. Долго о ней мечтал - и вот она моя. Порадуйтесь со мной, старым коллекционером прекрасного", - написал Шарий.
Цену, за которую он приобрел предмет живописи, блогер не указал.
Фото: facebook.com/anatolijsharij
Ранее "Страна" сообщала, что нардеп Онищенко объявил победителя аукциона по приобретению картины "Лизоблюдство".
Также Геращенко объяснил вылизывание тарелки в китайском ресторане уважением к японской традиции.