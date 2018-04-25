Известный украинский блогер Анатолий Шарий рассказал, что приобрел одну из пяти картин, на которой "неизвестный", очень похожий на нардепа Антона Геращенко, вылизывает тарелку.

Об этом Шарий написал на своей странице в Facebook.

"Итак, я приобрел одну из пяти уникальных картин с неизвестным, облизывающим тарелку. Картины на самом деле уникальны - на каждой из них элементы за спиной неизвестного разные. Долго о ней мечтал - и вот она моя. Порадуйтесь со мной, старым коллекционером прекрасного", - написал Шарий.

Цену, за которую он приобрел предмет живописи, блогер не указал.

Фото: facebook.com/anatolijsharij

Ранее "Страна" сообщала, что нардеп Онищенко объявил победителя аукциона по приобретению картины "Лизоблюдство".

Также Геращенко объяснил вылизывание тарелки в китайском ресторане уважением к японской традиции.