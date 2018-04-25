Национальное антикоррупционное бюро продолжает расследование уголовного производства по поводу "пленок Онищенко".

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает УНН.

"Сейчас детективы в очередной раз общаются с господином Онищенко путем переписки. По его заявлениями было зарегистрировано уголовное производство. Мы провели опрос господина Онищенко. В ходе опроса были общие фразы и больше ничего. Но производство не закрыто и продолжается", - сказал Сытник.

Отметим, что глава НАБУ, судя по всему, имеет в виду уголовное производство, которое Бюро открыло после первых откровений Онищенко.

Между тем, на прошлой неделе была обнародована новая аудиозапись, на которой слышны голоса предположительно самого Онищенко и президента Петра Порошенко, которые обсуждают судьбу экс-министра экологии Николая Злочевского – по совместительству крупного украинского газодобытчика.

В Администрации президента и его партии "Блок Петра Порошенко" аудиозапись назвали фальшивой. Тем не менее она стала темой для многих украинских СМИ и уже обсуждается в западной прессе.

Ранее Андрей Портнов подал в НАБУ заявление о преступлении по фактам из книги Онищенко.

Как сообщала "Страна", Национальное антикоррупционное бюро отреагировало на публикации записи одной из "пленок Онищенко", на которых нардеп, по его словам, разговаривает с президентом Петром Порошенко.