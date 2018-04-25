Известная украинская гимнастка , двукратная призер Олимпийских игр, Анна Бессонова выходит замуж.

Спортсменке сделал предложение фитнес-тренер Дмитрий Момот. Это произошло во время матча НБА в Майами, где местные "Хит" принимали "Бруклин Нетс", сообщает Isport.

В перерыве игры Анне предложили поучаствовать в квесте. Ей завязали глаза и попросили найти мяч по подсказкам "тепло/холодно". Аня отыскала не только мяч, но и притаившегося рядом с ним жениха. Дмитрий стоял на одном колене и держал в руке обручальное кольцо.

Гимнастка ответила на предложение согласием.

Фото: instagram.com

Анна Бессонова является чемпионом мира-2007 в многоборье. Также она выигравала по три золота чемпионатов мира и Европы в отдельных видах. На ОИ-2004 и 2008 годов завоевывала бронзовые медали в многоборье (соревнования в отдельных видах на Олимпиадах не проводятся).

Ранее мы писали, что знаменитая украинская гимнастка 24-летняя Анна Ризатдинова, которая в ноябре прошлого года родила сына от беглого олигарха 48-летнего Александра Онищенко, рассказала, что вышла замуж.

Также сообщалось, что 39-летняя украинская гимнастка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева в третий раз выходит замуж. Предложение руки и сердца ей сделал американский бизнесмен (инвестиции и застройки) Игорь Дубинский.