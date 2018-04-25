В Николаевском зоопарке живет один из самых возрастных саймири (беличья обезьяна). 20 апреля примату по кличке Макс исполнилось 30 лет.

Об этом сообщает пресс-служба зоопарка в Facebook.

"Во всех литературных источниках по приматологии указывается продолжительность жизни саймири 12-15 лет, максимум 19 лет. Таким образом, наш Макс не просто пережил на год-два указанные сроки, возможно, даже установил мировой рекорд", - говорится в сообщении

Как отмечается, саймири живет в Николаевском зоопарке с 1989 года.

"Конечно, он уже выглядит не совсем презентабельно: и горбится, и лысеет, и много спит, и зрение подводит, да и вообще не такой примечательный, как крупные обитатели зоопарка, но сохраняет отличный аппетит и волю к жизни", - пишет пресс-служба зоопарка.

Фото: facebook.com/nikolaevsky.zoopark

Саймири, или беличьи обезьяны, - род широконосых обезьян из семейства цепкохвостых, обитают в Центральной и Южной Америке.

Как сообщала "Страна", ученые подбросили в стаю обезьян робота, которого приматы приняли за мертвого и оплакивали как родного.

Также "Страна" писала, что в Китае новый вид приматов назвали в честь героя "Звездных войн".