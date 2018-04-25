В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) рассказали подробности задержания сотрудника межрайотдела Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Задержали СБУшника 24 апреля при получении неправомерной выгоды в размере 47,5 тыс. долларов.

Из материалов уголовного производства следует, что чиновник СБУ получил от посредников 47 500 долларов за непривлечение к ответственности лиц, которые могли получить вид на жительство в Украине в незаконной образом.

"Следствие считает, что чиновник СБУ владел информацией о получении иностранцами вида на жительство в Украине путем заключения фиктивных браков с гражданками Украины. Доступ к таким данным открывал возможности для шантажа и вымогательства неправомерной выгоды, чем и воспользовался работник СБУ. Ведь расследование данных фактов может привести к выдворению иностранцев из Украины", - говорится в сообщении.

Взятка передавалась сотруднику СБУ двумя частями. Он был задержан во время получения второй части суммы в размере 36 тыс. долларов. Детективы НАБУ убеждены, что он мог действовать в составе преступной группировки.

По результатам проведенного обыска в автомобиле работника СБУ обнаружена взятка, документы, патроны к нарезному огнестрельному оружию, а также вещество, внешне похожее на наркотическое средство.

Работник СБУ и посредник в передаче средств задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.

Детективами НАБУ проведены обыски по месту работы задержанного, в помещениях лиц, вероятно причастных к совершению преступления, а также в Днепровском управлении полиции ГУ НП в Киеве.

Фото: nabu.gov.ua

Напомним, спецслужбист был задержан накануне в столице на улице Саксаганского. Источники "Страны" в СБУ сообщили, что зовут задержанного Александр Карамушка.

"Во время обысков НАБУ был найден кокаин и крупные суммы денег", - рассказал источник.