Количество самоубийств в Киеве значительно возросло за последнее время. Об этом рассказал глава Киевского управления Национальной полиции Андрей Крищенко в интервью "112 Украина".

"Сейчас заметен всплеск самоубийств. В день по два-три. В какие-то из дней было пять самоубийств: двое застрелились, двое повесились и одна выпрыгнула", – говорит глава правоохранителей.

По его словам, киевляне накладывают на себя руки один-два раза в неделю.

Как сообщала "Страна", в апреле в один из дней в Киеве покончили с собой два сотрудника СБУ.

Один инцидент произошел по месту жительства мужчины в Михайловке-Рубежовке Киевской области. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство по семейным обстоятельствам. Пистолет был отправлен на экспертизу.

Также "Страна" писала, что более тысячи человек, принимавших участие в антитеррористической операции на востоке Украины, покончили с собой.