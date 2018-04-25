Венгрия находится под значительным международным давлением за блокирование заседаний комиссий "Украина - Организация Североатлантического договора (НАТО)". Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает пресс-служба венгерского МИД.

По словам Сийярто, Венгрия испытывает сильное международное давление с целью отмены венгерского вето на дальнейшие переговоры между НАТО и Украиной. При том Венгрия считает такую ситуацию несправедливой, поскольку, по ее мнению, за сложившуюся ситуацию несет ответственность именно Украина.

"Венгрия не будет поддаваться международному давлению и жертвовать правами венгерского народа, живущего в Украине на алтаре геополитических интересов. Венгрия продолжит налагать вето на вступление Украины в НАТО, пока она не восстановит права, которые ранее предоставлялись национальным меньшинствам. Если бы Венгрия склонялась к давлению и "отказалась" от права вето, она осталась бы без инструментов для защиты прав венгров, проживающих в Украине", - приводится в сообщении цитата из речи министра.

Сийярто добавил, что в ходе встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе (Бельгия) 27 апреля намерен проинформировать коллег, что Украина может добиться отмены права вето, если восстановит ранее приобретенные права закарпатских венгров.

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