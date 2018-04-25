Министерство экономического развития и торговли Украины представило проект закона, который отменяет обязательный штамп о регистрации в паспорте. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

По подсчетам Офиса реформ административных услуг, более 10 млн украинцев не могут воспользоваться услугой регистрации из-за обременительных процедур.

Более 63% детей проживают без "прописки". Кроме того, граждане вынуждены обращаться за услугами посредников, которые за вознаграждение (от 3 тыс. грн) регистрируют место жительства в нужной местности.

Офис реформ административных услуг, работает над упрощением предоставления 15 самых популярных админуслуг и разработал проект закона, который предусматривает следующие изменения:

- для регистрации места проживания (получение так называемой "прописки") достаточно подать онлайн или лично только 1 документ - декларацию (сейчас необходимы 4-5 документов и личное присутствие в органе или ЦНАП);

- регистрация осуществляется в момент обращения (сейчас - 1 день по закону, от 15 минут до 10 дней на практике);

- отменяется необходимость в справках, подтверждающих место жительства и составе семьи - все органы, имеющие право знать о месте проживания, получат информацию из Единой информационной системы (сейчас такие справки требуются при предоставлении 19 административных услуг);

- отменяется внесение сведений в паспорта как обязательное условие регистрации, поставить отметку можно будет по желанию лица;

- владельцы (другие распорядители) жилья, родители, органы опеки информируются о регистрации.

Отмечается, что проект закона не предусматривает штрафов за проживание не по месту регистрации. Однако он внедряет штраф в размере 1700 грн за представление ложных сведений с целью регистрации места жительства (то есть при желании зарегистрироваться там, где лицо фактически не проживает). Проект закона также предусматривает штраф в размере 340-850 грн за проживание граждан без регистрации места проживания более 90 календарных дней после снятия с предыдущего места регистрации.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине хотят изменить правила прописки и выписки граждан.

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