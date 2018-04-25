В среду, 25 апреля в Днепре проходит масштабная спецоперация правоохранителей, которые проводят серию оперативно-следственных действий у известных в городе и регионе людей. Об этом "Стране" сообщил источник в силовых структурах.

По его данным, с раннего утра Национальная полиция осуществляет обыски у ряда "авторитетных" лиц.

"Обыски идут у Сергея Олейника ("Умка"), Сергея Сводина ("Сводик") и других", - подчеркнул собеседник. Вместе с этим сведения о задержании кого-либо из названных лиц он отрицает.

"Страна" попыталась получить комментарий от руководителя пресс-службы Нацполиции Днепропетровской области Анны Старчевской, но она в данном случае находится вне доступа.

В тоже время, проведение спецоперации на Днепропетровщине подтверждает замглавы Национальной полиции Выячеслав Аброськин.

По его словам, сегодня с утра силами аппарата Нацполиции проводятся профилактические мероприятия по отработке Днепропетровской области. "Цель одна - обеспечение безопасности жизней наших граждан, изъятие из незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ и наркотических средств", - написал он на своей странице в Facebook.

Аброськин также дал понять, что оперативные мероприятия силовиков касаются в том числе и авторитетных в Днепре лиц. "Забыли только "согласовать-предупредить" местных воров. Ну что, "извините", - резюмировал замглавы Нацполиции.

Источник фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Ранее "Страна" объясняла, с чем связана активность силовиков в отношении украинских воров в законе.