Экс-заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин сообщил, что украинский суд обязал правоохранительные органы возбудить уголовное дело в отношении президента Петра Порошенко в связи с созданием преступной организации для уклонения от уплаты налогов.

Об этом Кузьмин написал на своей странице в Facebook.

"Возбуждено новое дело против Порошенко. Уже десятое… Публикую еще одно определение суда. В этот раз о необходимости расследовать дело по факту создания преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов и сборов в интересах действующего президента Порошенко. Следователям предстоит выяснить, создал ли эту преступную организацию сам гарант конституции или это сделали для него его "любi друзi", а он типа ничего не знал и не ведал", - написал Кузьмин.

Кузьмин уточнил, что предыдущие поручения суда провести расследование касаются дел о "госизмене Порошенко при финансировании российской армии через принадлежащую ему Липецкую фабрику Roshen", незаконном обогащении Порошенко по делу "Укргаздобычи"; лишении Порошенко украинского гражданства Саакашвили; выдворения по указанию Порошенко в Грузию охранников и водителей Саакашвили; о возможной даче взяток депутатам Рады за назначение генпрокурора; по докладу ООН о фактах существования в Украине тайных тюрем СБУ и других.

Фото: facebook.com/RRKuzmin

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