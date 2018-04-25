Сегодня в Ереване по призыву лидера оппозиционного движения, депутата парламента Армении Никола Пашиняна возобновились акции протеста против действующей власти. Об этом сообщает Интерфакс.

Протестующие снова стали перекрывать главные дороги города, создавая пробки. В акциях участвуют в том числе и студенты.

Отмечается, что на утро среды были запланированы переговоры Пашиняна и и.о. премьера Карена Карапетяна, но они были отменены.

По словам Карапетяна, Пашинян в одностороннем порядке выдвинул новые требования, в частности, по формату, повестке и методу освещения встречи.

"С его стороны предложен список участвующих с нашей стороны лиц, а также заявлено, что переговоры будут вестись исключительно по его повестке. Это не переговоры", - отметил Карапетян.

Между тем, Пашинян заявил, что не допустит проведения в стране внеочередных парламентских выборов в условиях, пока правительство возглавляет представитель правящей Республиканской партии.

Лидер оппозиционного движения заявил, что его сторонники выступят с массовыми акциями протеста в случае проведения властями республики внеочередных парламентских выборов до смены премьера.

"На пост премьера должен быть назначен кандидат народа, после этого должно быть сформировано временное правительство, а уже после этого могут быть проведены внеочередные парламентские выборы", - отметил Пашинян.

На возобновившиеся акции протеста отреагировала армянская полиция, которая начала стягивать в центр Еревана силы и спецтехнику.

"Полиция Армении предпринимает и будет предпринимать все необходимые меры по недопущению нарушения общественного порядка. Мы следим за развитием ситуации", - заявил пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян.

Ранее "Страна" писала о том, что армянская оппозиция намерена добиваться внеочередных парламентских выборов в стране.

Также мы разбирались в том, почему впервые на территории постсоветского пространства глава государства сам ушел в результате акций протеста.