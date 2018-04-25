Одного разработчиков нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок", которое могло быть использовано при отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, в России сбила машина.

Инцидент произошел 24 апреля. Об этом рассказал сам пострадавший - Владимир Углев, передает The Bell.

Инцидент произошел под Анапой. Углев переходил дорогу на пешеходном переходе рядом с домом, где проживает.

По его словам, он заметил, как едет машина и не сбавляет ход. Тогда он побежал и был уже почти на тротуаре, когда автомобиль все же настиг его.

Чтобы не оказаться под колесами, Углев прыгнул на капот. В итоге головой разбил лобовое стекло машины.

В данный момент он в больнице в Анапе и ждет заключения врачей. У него ушиб головы и сильные гематомы на правой руке и правой ноге.

Оказалось, что Углева сбил 70-летний житель того же поселка, который не скрылся с места происшествия. После наезда он предложил Углеву деньги и заявил, что задумался, поэтому не заметил пешехода.

Владимир Углев – один из сотрудников группы, которая разрабатывала нервно-паралитические отравляющие вещество "Новичок".

4 марта бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом.

Напомним, что в России заявили, что Скрипалей отравили газом ВZ, а не "Новичком".

Как сообщала "Страна", Лавров заявил, что яд "Новичок" состоял на вооружении армии США.