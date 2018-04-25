Twitter предупредил об обновлении условий и политики конфиденциальности.

Сообщение об этом появилось в блоге Twitter.

Это объясняется стремлением обеспечить еще больше прозрачности относительно того, какие данные собирает Twitter и как эти данные используются.

В компании отметили, что основные изменения коснутся средств управления в отношении личных данных; того, как Twitter делится общедоступными данными пользователя; того, как Twitter делится данными пользователя с деловыми партнерами.

Также обновлены Общие положения и условия, где определяется один набор терминов для Twitter и Periscope, а также уточняется, что у пользователей должны быть права на контент, который они распространяют в сервисах.

Изменения вступят в силу 25 мая 2018 года.

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