В Киеве к лету запустят пилотный проект компании "E Wi-Fi", который предполагает доступ к интернету в городском наземном транспорте. Кстати, в центре Киева с перебоями, но заработал бесплатный Wi-Fi.

Об этом сообщают "Украинские новости".

"В наземном транспорте мы оборудовали практически все автобусы Wi-Fi. Система введена в эксплуатацию. Около 1200 единиц транспорта уже оборудованы в рамках пилотного проекта, и до лета мы его запустим полноценно", - сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

По его словам, этот проект был оплачен за счет инвестора.

Компания намерена покрыть расходы на интернет за счет рекламных проектов.

Как сообщала "Страна", "Укрзализныця" хочет сделать платным Wi-Fi в поездах и на ж\д вокзалах.