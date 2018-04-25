Суд Винницой области признал трезвым председателя квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (в просторечье - "прокурорская инквизиция") Виталия Грушковского, который ранее был задержан за управление автомобилем в нетрезвом виде . Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Владимир Бойко, сославшись на постановление суда,.

В своем посте журналист напоминает обстоятельства, при которых был задержан нетрезвый прокурор.

Фото: facebook.com

"Виталий Юзефович, который родом из Жмеринки и ранее работал в прокуратуре Винницкой области, 25 марта 2018 культурно отдыхал в одном из ресторанов на исторической родине. И так случилось, что после отдыха он был остановлен патрульными Калиновского ОП ГУНП в Винницкой области за рулем автомобиля Toyota Camry, государственный номерной знак АВ 2002 СН, который не значится в его декларации. Как сказано в полицейском протоколе, патрульный заметил у водителя Toyota Camry запах алкоголя изо рта, покрасневшие глаза и поведение, не соответствующее обстановке. Но пройти освидетельствование на состояние опьянения Виталий Юзефович отказался, из-за чего в отношении него был составлен админпротокол по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - написал Бойко в соцсети.

Как выяснилось, уже 6 апреля 2018 судья Алименко, "отложив все другие неотложные дела, установил, что председатель квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров был сухим как лист".

"Более того: "от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения не отказывался, а наоборот просил сотрудников полиции обеспечить охрану его автомобиля другим экипажем патрульной полиции, поскольку на улице было уже ночь. После этого он согласен был проехать в медицинское учреждение для проведения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Данная просьба осталось без внимания сотрудников полиции. После составления протокола об административном правонарушении сразу же самостоятельно проехал в Винницкую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где прошел медицинское обследование" - цитирует журналист постановление суда.

Владимир Бойко акцентирует внимание на том, что судья по неизвестным причинам отметил в постановлении, что Грушковский нигде не работает.

"В то время как все знают, что он не только нищенски трудится во главе КДКП, но и в течение ближайших двух недель должен обеспечить принятие КДКП решение об освобождении от должности руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Главное - чтобы к тому времени Холодницкий не зарегистрировал в ЕРДР уголовное производство в отношении самого Грушковського по признакам статьи 366-1 УК Украины за декларирование недостоверной информации. Ибо постановление судьи Алименко, которым Грушковський оправдан за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, является доказательством того, что он пользуется незадекларированным автомобилем", - подвел итог Владимир Бойко.

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