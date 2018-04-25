В Москве во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, запретят продажу алкоголя в дни перед матчами и в дни матчей.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Исполнительная власть определила границы территорий, где будут введены запреты на продажу и потребление алкоголя. В том числе запрет распространяется при предоставлении услуг общественного питания", - рассказал заместитель главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Кирилл Малышкин.

Вместе с тем в Москве разработали план специальных мероприятий для оказания помощи нетрезвым болельщикам. Определен перечень больниц и поликлиник, где будут оказывать медицинскую помощь.

Напомним, матч открытия Россия - Саудовская Аравия и финал турнира пройдут на московском стадионе "Лужники".

Как сообщала "Страна", полиция Британии настоятельно советует фанатам не хулиганить в России на ЧМ-2018.

Также "Страна" писала про размер призовых на ЧМ-2018: победитель получит 32 миллиона евро.