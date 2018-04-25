В среду, 25 апреля, во Львовской области поезд смертельно травмировал женщину.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента гражданской защиты Львовской ОГА.

Сегодня в 00:10 на железнодорожной станции Красное поезд №92 "Киев-Львов" сбил насмерть 50-летнюю женщину. Тело направлено в морг Буской ЦРБ. Обстоятельства происшествия, а также личность погибшей устанавливаются.

Напомним, что в "Укрзализнице" рассказали, где в поезде искать ремни безопасности. Они находятся у начальника поезда, к которому можно обратиться через проводника.

Как сообщала "Страна", 21 апреля в Кировоградской области загорелся дизельный тепловоз. Пожар начался в электрощитовой в дизельном тепловозе возле железнодорожной станции в городе Долинская Знаменской дирекции железнодорожных перевозок Одесской железной дороги.