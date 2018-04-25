Bitcoin за сутки подорожала на 2,12% и теперь за единицу этой криптовалюты дают 9,431 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap.

При этом капитализация Bitcoin, который является лидером по этому показателю, по состоянию на среду составляет 160,9 млрд долларов, объем сделок за последние 24 часа составил 11,4 млрд долларов.

Второй по капитализации криптовалютой остается Ethereum с капитализацией в 66,1 млрд долларов.

Отмечается, что в целом уже получено 16,997 млн монет Bitcoin.

Ранее "Страна" писала о том, что в Амстердаме задержали мужчину, укравшего 600 компьютеров для майнинга криптовалют.

Также мы сообщали, что ферму майнинга криптовалют собираются подключить к атомной электростанции.