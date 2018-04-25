Правозащитная организация "Репортеры без границ", базирующаяся в Париже, назвала американского президента Дональда Трампа "энтузиастом атаки на медиа". Организация уверяет, что американский президент называет журналистов "врагами народа", используя термин Иосифа Сталина.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Нарушение свободы прессы больше не является прерогативой авторитарных режимов и диктатур", заявляет правозащитная организация.

В частности, говорится и о падении США в рейтинге свободы прессы в 2017 году на две позиции (45-е место в мире).

Исследователи заявляют, что все больше демократически избранных лидеров видят СМИ не фундаментом демократии, а противником, которому они открыто демонстрируют свою неприязнь.

"Репортеры без границ" указывают, что чешский президент Земан появился на одной из пресс-конференций с автоматом Калашникова в руках, со словами "для журналистов". В Словакии убили журналиста-расследователя Яна Куциака, а на Мальте - европейскую журналистку Дафну Каруана Галицию.

Российский президент Владимир Путин смог подавить свободу слова в своей стране, указывают исследователи. Россия, занимающая 148 место в рейтинге, продолжает расширять сеть пропаганды и в другие страны, отмечают эксперты.

Норвегия и Северная Корея стали первой и последней странами в нынешнем индексе свободы прессы. Украина занимает 101 место, в прошлом году она была 102-й.

В ежегодной оценке состояния свободы слова и свободы СМИ международная организация "Репортеры без границ" проанализировала ситуацию в 180 странах мира.

Как сообщала "Страна", "Репортеры без границ" требуют прекратить аресты и депортации журналистов в Украине.

Также "Страна" писала, что правозащитная организация осудила указ Порошенко о запрете ВКонтакта и Одноклассников.