На Днепропетровщине сотрудники Службы безопасности Украины задержали банду, которая промышляла вооруженными разбойными нападениями на дорогах трех областей под видом сотрудников полиции. Об этом на своей странице в Facebook написал грала пресс-группы УСБУ в Днепропетровской области Игорь Воловик.

Фото: www.facebook.com

"Правоохранители установили, что на протяжении 2017-2018 годов злоумышленники, переодеваясь в форму сотрудников полиции, останавливали частные автомобили и, угрожая оружием, совершали нападения на граждан. Участники группировки осуществляли разбои на дорогах Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей, используя легковые автомобили Ореl, Škoda, Toyota с поддельными номерными знаками", - говорится в сообщении в соцсети.

Также УСБУ в Днепропетровской области разыскивает свидетелей подобных нападений.

"С целью установления дополнительных фактов и эпизодов преступлений, просим свидетелей и потерпевших, в том числе граждан, обладающих видеозаписями автомобильных видеорегистраторов, обращаться в СБУ по номеру 098-791-93-22", - говорится в посте.

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