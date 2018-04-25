Госдепартамент США опубликовал доклад по правам человека в Украине за 2017 год. "Страна" сделала краткий анализ фактов из этого документа, которые относятся к подконтрольной украинской территории.

Предварительные выводы

Главными проблемами украинской власти в нем названы незаконные убийства и пытки на Донбассе, похищения людей и произвольные аресты и ужасные условия в тюрьмах.

Еще в Украине отсутствует независимая судебная система, власть пронизана коррупцией, процветает цензура и безнаказанность в отношении тех, кто нападает на журналистов и активистов.

Кроме того американцы увидели в Укране насилие в отношении этнических меньшинств (в частности, ромов) и представителей ЛГБТ.

Главный вывод доклада - в Украине создана тотальная "атмосфера безнаказанности". Власти не принимают мер для судебного преследования и наказания должностных лиц, совершивших злоупотребления.

Доклад также ссылается на выводы ООН, которая обвиняет Службу безопасности Украины в применении пыток и насильственных исчезновениях, а также незаконных задержаниях.

Также, говорится в отчете, лица, виновные в расстрелах в Киеве в 2014 году, так и не были привлечены к ответственности.

Отдельные главы посвящены нарушениям на территории Крыма и "ЛДНР", которые вменяются в вину России и контролируемым ею силам на востоке Украины.

Резонансные убийства

Особенный акцент Госдепартамент делает на убийствах, совершенных представителями власти.

6 декабря правозащитные организации сообщили, что избиение полицейскими могло привести к гибели 25-летнего Дмитрия Листовничего в Луцком следственном изоляторе.

Листовничий ранее был арестован за якобы кражу бутылки виски.

Пенитенциарная служба изначально утверждала, что подозреваемый умер от "острого гепатита", а затем - от самоубийства. Семья Листовничего опубликовала фотографии тела Дмитрия со следами избиения. Следствие по этому вопросу все еще продолжается.

В отчете также упоминается убийство экс-депутата госдумы Дмитрия Вороненкова, совершенное в марте 2017 года. Госдеп пишет, что на конец года никто не задержан, однако это ошибка: по этому делу арестован Ярослав Тарасенко, которого следствие считает соучастником.

В документе говорится и о незавершенном следствии по делу убитого в Киеве офицера украинской разведки Максима Шаповала. А также о нераскрытом убийстве Амины Окуевой.

В марте 2016 года Юрий Грабовский, адвокат, представлявший задержанного солдата спецназа России Александра Александрова, исчез в Одессе. Его тело было позже обнаружено в яме на обочине трассы в Черкасской области. Военная прокуратура арестовала двух подозреваемых, но судебные слушания перевели в закрытый режим.

Госдеп отдельно фиксирует отсутствие задержаний по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. И говорит, что следствие упрекают в игнорировании существенных доказательств по этому делу. "Страна" уже рассказывала о том, что за Шереметом перед убийством следил сотрудник СБУ.

Упоминается в отчете и убийство Олеся Бузины, которое вошло в стадию судебного рассмотрения.

Смерти на Евромайдане и в Одессе

По убийствам на Евромайдане Госдеп недоволен "низким числом приговоров, несмотря на значительные доказательства".

Также высказывается непонимание, почему перед судом предстают обвиняемые незначительного ранга, тогда как высокопоставленных чиновников времен Януковича с расстрелами на Майдане следствие не связывает.

В отчете также упоминается массовая гибель пророссийских активистов в Одессе, когда в Доме профсоюзов заживо сгорело 42 человека. Госдепартамент упрекает украинские власти в том, что она не расследует, кто сжег людей, и вместо этого преследует тех, кто им сочуствовал.

Кстати, активистов из Дома профсоюзов в США называют не "сепаратистами", а лицами, "выступающими за автономию".

"Те, кто поддерживал автономию, погибли в результате пожара в профсоюзном здании. Власти в значительной степени не смогли расследовать их смерть, сосредоточив внимание на предполагаемых преступлениях, совершенных лицами, выступающими за автономию", - говорится в документе.

Похищения, пытки и тюрьмы

Власти Украины применяли пытки против лиц, задержанных по соображениям национальной безопасности. Ссылаясь на ООН, Госдеп пишет, что большинство этих злоупотреблений были связаны с СБУ, а истории тянутся еще с 2016 года.

"Лица, опрошенные подкомитетом (управления Верховного комиссара ООН по правам человека - ред.) в разных частях страны, рассказывали об избиениях, пытках электротоком, подвешиваниях, удушьях, угрозах сексуального насилия против них и членов их семей", - говорится в документе.

В отчете указывается, что ООН считает данные факты, а также их связь с СБУ, достоверными. При этом Госдеп не упоминает секретных тюрем СБУ, которые есть в свежем отчете Amnesty International.

Отдельной главой отчета идет содержание в местах лишения свободы, которое, по мнению Госдепа, можно также в целом приравнять к пытке.

По состоянию на 1 октября Министерство юстиции сообщило о 476 смертях заключенных, 42 из которых были самоубийствами. В тюрьмах процветает насилие со стороны охраны и ответные убийства со стороны заключенных.

Системные проблемы и с оказанием медицинской помощи в местах заключения. "Бюрократические и финансовые препятствия препятствовали скорейшему направлению заключенных в городские больницы, что приводило к их длительным страданиям, отсроченной диагностике и лечению. 27 марта в больнице при львовском СИЗО из-за этого умерли два заключенных", - говорится в отчете.

Остальные условия содержания тоже считаются нечеловеческими.

"Камеры имеют ограниченный доступ к дневному свету должным образом не нагреты или вентилируются. Случайная проверка температуры на Казанковской колонии составила 57 градусов по Фаренгейту (13 по Цельсию). У колонии не было назначенной столовой. Заключенные должны были есть в своих камерах, сидя на стульях.

Электричество и водоснабжение периодически прекращались, а заключенные жаловались на плохие гигиенические условия. Камеры, как в досудебных учреждениях, так и в тюрьмах кишели насекомыми и крысами", - пишется в отчете.

Суд и политзаключенные

В Украине массово не соблюдается право на публичное и справедливое судебное разбирательство. Суды находятся под политическим давлением.

"Некоторые судьи утверждали, что высокопоставленные политики оказывали на них давление, чтобы решать дела в свою пользу", - говорится в документе. Также судей и прокуроров Госдеп обвинил во взяточничестве.

Также Госдепартамент (пусть и со ссылкой на правозащитные организации) назвал тех, кого считает политзаключенными в Украине.

Во-первых, это журналист Василий Муравицкий, которого судят за публикации в российской прессе. "Международные журналистские союзы призывали к освобождению Муравицкого, утверждая, что обвинения были политически мотивированы", - говорится в отчете.

Также в документе упоминается журналист Руслан Коцаба, которого освободили в 2016 году в связи с отсутствием состава преступления.

Свобода слова

Олигархические медиа в Украине дают картину, которую в отчете назвали "предвзятым плюрализмом" - когда отражаются разные мнения, но одно является доминирующим.

"Независимые медиа-сайты и интернет-новости выразили широкий спектр мнений. Частные СМИ, наиболее успешные из которых, как правило, принадлежали богатым и влиятельным "олигархам", часто предоставляли читателям и зрителям "предвзятый плюрализм", выражая мнения владельцев, публикуя благоприятные отзывы о союзниках и критику политических и деловых конкурентов", - говорится в отчете.

По данным Госдепа, десять самых популярных телеканалов принадлежат бизнесменам, основной деятельностью которых СМИ не являются. Поэтому "независимые СМИ испытывали трудности при конкуренции с крупными предприятиями, которые работали с олигархическими субсидиями".

При этом, по данным отчета, количество нарушений свободы прессы в 2017 году возросло - со 133 случаев до 183.

Среди случаев атак властей на СМИ упомянута и "Страна".

В разделе 2 под названием "Уважение гражданских свобод, в том числе свободы прессы" отмечено, что с начала года в Украине наблюдаются систематические нарушения свободы слова и ситуация становится все хуже.

Как один из примеров приводится задержание 22 июня в Киеве по делу о вымогательстве главного редактора "Страны" Игоря Гужву (как уже неоднократно писало наше издание, это дело было сфабриковано от начала и до конца властями Украины).

"Адвокаты Гужвы утверждали, что журналист был арестован из-за его профессиональной деятельности, потому что его СМИ публично критиковало высокопоставленных государственных чиновников", - говорится в докладе.

Цензура в интернете и на ТВ

В докладе говорится, что цензура в Украине часто перетекает в самоцензуру. Журналисты замалчивают темы, "которые могут подвергнуть политических союзников критике или которые могут быть восприняты общественностью как недостаточно патриотичные или предоставить информацию, которая может быть использована для российской пропаганды".

Правительство продолжает практику запрета произведений пророссийских актеров, режиссеров и певцов, а также наложения санкций на пророссийских журналистов.

По состоянию на середину сентября более 500 фильмов и телешоу были запрещены по соображениям национальной безопасности.

В мае президент подписал указ, ограничивающий операции 468 компаний и 1 228 человек, которые предположительно представляли собой "угрозу информации и кибербезопасности государства". Среди них были две наиболее широко используемые социальные сети страны, которые базировались в России, и крупные российские телевизионные каналы.

Правозащитные организации критиковали этот шаг, и генеральный секретарь Совета Европы осудил это решение.

Правительство продолжало блокировать российские телеканалы, основываясь на решении Национального совета телевидения и радиовещания. По состоянию на конец года в стране было разрешено транслировать только четыре российских канала по сравнению с 83 в начале 2014 года.

Специалисты в области средств массовой информации продолжали испытывать давление со стороны СБУ и вооруженных сил при представлении отчетности по чувствительным вопросам, таким как потери в военных целях.

Например, 14 сентября в офисе веб-сайта "Украинской правды" появился агент СБУ с требованием удалить статью, в которой подчеркивается необходимость более современного вооружения для украинской армии и неспособность правительства уделять первоочередное внимание модернизации военного потенциала страны.

Власти продолжали депортировать и запрещать въезд иностранным журналистам в ответ на их освещение конфликта на востоке Украины.

25 августа СБУ запретила двум испанским журналистам въезжать в страну по поводу освещения конфликта на востоке Украины. Медиа-группы назвали этот шаг "нападением на свободу слова".

30 августа СБУ в Киеве задержала журналиста из российского телеканала Анну Курбатову. Курбатова была изгнана из страны, и ей был запрещен въезд на три года за якобы участие в антиукраинской пропаганде.

Высылка произошла после того, как Курбатова описала события в день независимости страны, как "печальное празднование" из-за вооруженного конфликта на востоке Украины и экономических трудностей в стране.

Нарушения прав переселенцев

На Донбассе нарушаются права украинцев на свободу передвижения. На блокпостах с обеих сторон процветает взяточничество, говорится в документе.

Госдеп напоминает, что украинская власть также не делает шагов, чтобы решать жилищные вопросы вынужденных переселенцев. И констатирует факт, что жителям Донбасса ставят слишком тяжелые условия для получения социальных выплат от Украины.

Также в документе говорится о дискриминации переселенцев на работе.

Продолжаются также нарушения прав крымчан. "В 2015 году Киевский административный апелляционный суд отменил решение Национального банка о том, что крымские временно перемещенные лица являются нерезидентами, после чего им ограничили доступ к банковским и финансовым услугам. Тем не менее, СМИ сообщили, что банки продолжали ограничивать банковские услуги для крымских ВПЛ даже после решения суда", - говорится в отчете.

Также в документе говорится, что многие переселенцы, получив такой статус, возвращаются назад, на оккупированные территории.

Согласно исследованиям, проведенным Международной организацией по миграции, 59% опрошенных семей вынужденных переселенцев полагались на государственную поддержку в качестве одного из основных источников дохода. Более 20% респондентов ВПЛ указали, что их социальные выплаты были без всяких объяснений приостановлены.

Нехватка возможностей для трудоустройства и "в целом слабая экономика" (так сказано в документе) особенно отразились на переселенцах, что вынуждает многих жить в неподходящем жилье, таком как общежития и другие временные помещения.

Правозащитники сообщили также о дискриминации в связи с получением образования, медицинской помощи и необходимых документов.

Национальные притеснения

В Госдепе зафиксировали атаки на ромов и антисемитские выходки в Украине:

"Граффити свастики продолжали появляться в Киеве, Львове и других городах. 13 января произошел поджог еврейского кладбища в Коломые, где в 2015 году уже были подобные нападения. ...

В течение года сообщалось о нескольких антисемитских инцидентах, направленных против мемориала в Бабьем Яру".

Зафиксировано также, как националисты в Киеве скандировали "евреи" на немецком языке в день рождения Степана Бандеры.

В этом контексте американцы вспомнили Надежду Савченко. В марте 2017 года она заявила, что евреи обладают "80 процентами власти, составляя лишь 2 процента населения".

Права работников

В Украине растут долги по зарплате, многие работники получают ниже уровня бедности.

Ежемесячная минимальная заработная плата соответствует уровню бедности - но некоторые работники теневого сектора получали заработную плату ниже установленного минимума.

Задолженность по заработной плате по-прежнему была серьезной проблемой в течение года. Отсутствие средств правовой защиты, бюрократические преграды и коррупция на государственных и частных предприятиях препятствовали усилиям по возвращению этих долгов.

Общая задолженность по зарплате в стране выросла в течение года до 1 сентября до 2,4 млрд. гривен (88 млн. долларов США). Более половины долга приходится на Луганскую и Донецкую области.

В сентябре Независимый профсоюз горняков Украины сообщил, что задолженность в угольном секторе достигла почти 300 миллионов гривен (11,5 миллиона долларов). Задержки зарплаты и коррупционные проблемы усугубили трудовые отношения и привели к многочисленным протестам.

Работодатели часто игнорируют стандарты безопасности труда - из-за отсутствия строгого наказания. Закон предоставляет трудящимся право отказываться от опасных условий труда, но работодатели в металлургической и горнодобывающей промышленности часто нарушали это правило и оказывали давление на работников.

Штрафы за нарушения норм безопасности на рабочем месте варьировались от 510 до 1700 гривен (от 19 до 63 долларов США), что было недостаточным для предотвращения нарушений - работодатели спокойно платили эти штрафы и нарушали дальше. Госинспекторы были ограничены по количеству и финансово. К 2014 году количество инспекторов сократилось до 457 с 616.