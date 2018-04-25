В 2017 ситуация со свободой СМИ в Европе резко ухудшилась.

Об этом говорят результаты ежегодного индекса свободы СМИ международной правозащитной организации "Репортеры без границ".

По данным организации, в ряде европейских стран участились случаи травли представителей СМИ со стороны правительств и ведущих политиков.

Среди пяти стран мира, чья позиция в рейтинге свободы слова ухудшилась больше всего, четыре страны представляют Европу.

Это Мальта (65 место, минус 18 позиций), Чехия (34 место, -11 позиций) и Словакия (27 место, -10 позиций ), которые являются членами Европейского Союза, а также Сербия (76 место, -10 позиций).

Сообщается, что влиятельные политики в этих странах позволяют себе враждебные высказывания и оскорбления в адрес журналистов, а также подают на них в суд. Частично в этих странах свобода слова ограничивается также владельцами СМИ.

Фото: rsf.org

В рейтинге "Репортеров без границ" Украина заняла 101 место среди 180 стран мира. В прошлом году страна занимала 102 место, то есть ее позиции улучшились на одну ступеньку. Что, как уже писала "Страна" вызывает определенные вопросы с учетом того, что в реальности давление властей на СМИ в Украине за последний год резко возросло.

Десятка стран с наилучшим индексом свободы слова выглядит следующим образом: Норвегия, Швеция, Нидерланды, Финляндия, Швейцария, Ямайка, Бельгия, Новая Зеландия, Дания, Коста-Рика.

Каждая страна в рейтинге получает итоговый балл по шкале от 0 до 100, и чем выше он, тем хуже, по мнению организации, ситуация со свободой слова в мире. Показатели рассчитываются на основе ряда параметров: разнообразие медиа и их независимость, условия работы журналистов и самоцензура, правовая защита.

Напомним, что во Freedom House заявили, что в сегодняшней Украине наблюдается спад в развитии гражданского общества и независимых средств массовой информации.

Как сообщала "Страна", НСЖУ требует провести парламентские слушания по вопросам безопасности журналистов.