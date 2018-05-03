MacBook от Apple - мечта любого современного пользователя. Весь этот узнаваемый дизайн ультрабука, лучшее железо, программное обеспечение, высочайшее качество материалов и сборки....Но и цена MacBook на порядок выше подобных моделей у других брнедов. Но, наконец-то, разработчики порадовали всех - компания планирует выпустить уже во второй половине 2018 года новый 13-дюймовый MacBook, цена которого будет если не на уровне бюджетников, то очень близко к таковому. Потому многие могут задуматься о покупке ноутбука Apple, так как теперь эта техника доступна каждому.



Что интересного ожидается в новом MacBook:

Ожидаемый недорогой ультрабук избавится от залипания клавиш, работа которых будет построена на модном нынче механизме Butterfly. Решение герметично, что избавляет MacBook от попадания пыли, воды и прочих неблагоприятных веществ.

Предположительно, ультрабук получил несколько интересных программных решений, дающих еще больше возможностей редактирования видео, 3D-анимации и производства музыки.

По словам исполнительного директора Apple, Фила Шиллера, компания «полностью переосмыслит Mac Pro». Потому вполне стоит ожидать изменений в дизайне и форм-факторе ультрабука. Возможно, новый MacBook станет модульным.

Что касается технических подробностей, то, конечно же, здесь сохраняется интрига. Что ж, подождем летнюю презентацию ультрабука.

Интересно, что для разработки нового MacBook привлечены специалисты самых разных областей деятельности: от художников и дизайнеров до инженеров и учителей. Все они работают над MacBook удаленно и индивидуально. Получается своеобразный соцопрос, по итогам которого будет создан ультрабук с необходимыми для каждого специалиста параметрами и возможностями.

Актуальные модели MacBook

Пока новый бюджетный ультрабук MacBook Pro 13 еще создается в цехах и кабинетах Купертино, интернет-магазин Цифра y.ua предлагает некоторые актуальные модели MacBook.

MacBook Pro 13 Retina MPXT2 2017

Отличное решение для тех, кто ищет по-настоящему портативный ноутбук в тонком корпусе (размеры 304.1 х 212.4 х 14.9 мм, вес - 1.37 кг). Ультрабук MacBook Pro 13 Retina MPXT2 2017 заключен в цельнометаллический корпус, оснащен современными портами USB-C (Thunderbolt 3), яркую насыщенную картинку с глубокими цветами выводит глянцевый экран OLED (разрешение 2560 на 1600 точек, 500 ppi).

Особенности MacBook Pro 13 Retina MPXT2 2017: крупный тачпад, клавиатура второго поколения «бабочка» с подсветкой и поддержка Force Touch. В основе системы ультрабука стоит чип Core i5 и Core i7 от Intel, 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб внутреннего накопителя. Графическую мощь определяет ускоритель Intel Iris Plus Graphics 640 - вариант, оптимальный на сегодня.

Автономность ультрабука предельно высокая - около десяти часов, что будет по достоинству оценено активными пользователями. MacBook Pro 13 Retina MPXT2 2017 купить можно за 1450 долларов.

Apple MacBook Pro 15 Retina with Touch Bar (MLH32) 2016

Абсолютный хит продаж на сайте Цифра! MacBook обладает куда более мощными характеристиками, нежели предыдущий, но и цена MacBook Pro 15 Retina with Touch Bar (MLH32) дороже - около 2000 $.

В активе Apple MacBook Pro 15 Retina with Touch Bar (MLH32) 2016:

IPS Retina экран с большей диагональю 15.4 дюйма высокой пиксельной плотности (разрешение 2880 на 1800 точек);

мощный процессор Intel Core i7 2.6 ГГц/3.5 ГГц с использованием технологии Turbo Boost;

графический процессор Radeon Pro 450 с 2 Гб памяти и поддержкой двух экранов;

16 Гб ОЗУ и 256 Гб ПЗУ;

FaceTime HD камера 720p для конференций.

Ультрабук обладает классным стереозвуком, имеет «полный фарш» портов подключений, а также батарею литий-ион с автономностью десять часов. Естественно, размеры и вес здесь «ультра»: 349.3 х 240.7 х 15.5 мм, вес - 1.83 кг. Легкий, как пушинка Apple MacBook Pro 15 Retina with Touch Bar (MLH32) 2016 - настоящий «тяжеловес» аппаратно, которому не тяжело выполнить большинство задач современного пользователя: от простого Интернет-серфинга с множеством открытых ссылок до тяжелого гейминга и дизайна в профи приложениях.