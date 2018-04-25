Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) сегодня пригласило уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову для дачи объяснений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

НАПК установило, что Людмила Денисова будучи народным депутатом Украины VIII созыва, лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, на которое распространяется действие закона "О предотвращении коррупции" 15 марта 2018 года, совершила действия в условиях реального конфликта интересов.

Речь идет о непосредственном участии в обсуждении и голосовании на пленарном заседании 8 сессии VIII созыва Верховной Рады по вопросу повестки дня о назначении указанного лица на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

В НАПК отметили, что тем самым она нарушила требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, установленные статьей 28 закона.

Своими действиями Людмила Денисова совершила правонарушение, связанное с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частями первой и второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В связи с этим Людмила Денисова приглашается в Национальное агентство 25 апреля 2018 в течение дня с 09:00 до 17:00.

В НАПК также напомнили, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.

Ранее НАПК заявило о проверках е-деклараций топ-чиновников, среди которых была и Людмила Денисова.