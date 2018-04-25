Взрыв прогремел у здания полиции в подконтрольной "ДНР" Макеевке. Инцидент произошел вечером во вторник, 24 апреля. Об этом сообщает Telegram канал "ВМакеевке".

"Макеевка, Бажанова, примерно в 20:30 прогремел мощный взрыв возле магазина "Этюд ". Неизвестные подорвали участок полиции, был заложен заряд под окном участкового! Повылетали стекла, вроде без пострадавших",- говорится в сообщении в мессенджере.





Фото: web.telegram.org/#/im?p=@vmakeevke

Напомним, что в Запорожской области госпитализировали с травмами председателя Мирненского поселкового совета. Мужчина пострадал после взрыва гранаты у ворот своего дома.

Ранее "Страна" пивала о том, что в "ДНР" заявили о мощном взрыве перед пролетом украинского вертолета у линии фронта.