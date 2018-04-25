Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" опубликовала свой ежегодный индекс свободы СМИ в мире по состоянию на 2018 год.

Украина заняла 101 место среди 180 стран мира. По сравнению с прошлогодним рейтингом, она поднялась на одну позицию, набрав 31,16 балла. В прошлом году состояние свободы слова в стране был оценен в 33,19 балла.

Каждая страна в рейтинге получает итоговый балл по шкале от 0 до 100, и чем выше он, тем хуже, по мнению организации, ситуация со свободой слова в мире. Показатели организация рассчитывает на основе ряда параметров, в частности разнообразия медиа и их независимости, условий работы журналистов и самоцензуры, правовой защиты и институциональной прозрачности.

В "Репортерах без границ" поясняют, что украинские власти приняли ряд долгожданных реформ после революции 2014 года, включая законы о прозрачности владения СМИ и доступу к госинформации.

Но нужно намного бошьше усилий, чтобы ослабить жесткую хватку олигархов в средствах массовой информации, чтобы поощрять редакционную независимость.

Упоминается то, что свой отпечаток наложила информационная война с Россией. Среди негативных последствий: запрет российских СМИ и российских соцетей, черный список иностранных журналистов.

Отмечается, что нападения на СМИ, в том числе убийство журналиста Павла Шеремета в 2016 году, продолжают оставаться безнаказанными, и обеспокоенность растет в преддверии выборов в 2019 году.

А в области, контролируемые сепаратистами на востоке, по-прежнему не имеют доступа критически настроенные журналисты и иностранные наблюдатели.

Здесь стоит отметить, что представителем "Репортеров без границ" в Украине является Институт массовой информации (ИМИ) и его руководитель Оксана Романюк. Как писала уже "Страна" представители медиа-сообщества и журналистские организации обвиняют ИМИ и Романюк в выполнении заказов власти по дискредитации оппозиционных журналистов и по искажению реальной ситуации со свободой слова в стране.

Из-за этого та информация, которую ИМИ передает в офис "Репортеров без границ", по мнению ряда украинских журналистов и медиа-экспертов, не отражает реального состояния свободы слова в Украине и сильно приукрашивают картину из-за чего "Репортеры" и фиксируют "улучшение ситуации".

Обращает на себя внимание тот факт, что в числе главной угрозы свободе слова в отчете "Репортеров без границ" значится не тотальное давление властей на журналистов, которое наблюдалось в течение последнего года (атаки на "Страну", "Вести", NewsOne, другие СМИ, аресты журналистов), а "жесткая хватка олигархов в средствах массовой информации".

В тоже время, как уже писала "Страна", собственники СМИ из числа представителей крупного бизнеса сами подвергаются давлению со стороны властей, по требованию которых они корректируют информационную политику своих телеканалов, замалчивая многие неудобные для Банковой и "Народного фронта" темы.

Кроме того, можно отметить, что в этом году "Репортеры без границ" резко снизили рейтинг Мальты (сразу на 18 пунктов) после убийства там журналиста. В тоже время, в рейтинге за 2016 год (год убийства журналиста Павла Шеремета) Украина поднялась сразу со 107 на 102 место.

Как уже отмечала "Страна", по мнению представители журналистких организаций, это произошло в том числе и потому, что ИМИ не включает в свой мониторинг многие случаи физического насилия против представителей СМИ, что, соответственно, сказывалось на улучшении позиций Украины в рейтингах "Репортеров".

Напомним, что НСЖУ требует провести парламентские слушания по вопросам безопасности журналистов.

Как сообщала "Страна", систематическое давление властей на свободу слова и на неугодные СМИ, в частности, на интернет-газету "Страна", попало на страницы доклада Госдепа США о правах человека в Украине.