В среду 25 апреля в 9:00 в Киеве объявлен план-перехват. Правоохранители объявили в розыск автомобиль Mitsubishi Outlander серебристого цвета с номером АА 7120 (..). Об этом сообщает издание "Информатор".

Ссылаясь на собственные источники, издание сообщает, что сегодня около девяти утра в Киеве неизвестные люди насильно посадили мужчину в автомобиль Mitsubishi Outlander серебристого цвета с номером АА 7120 (..) и увезли в неизвестном направлении.

Другие подробности инцидента устанавливаются.

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