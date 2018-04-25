И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун продолжила серию санпросвета на своей страничке в соцсети рекомендациями о том, как правильно чистить зубы.

Советы она обнародовала в Facebook.

Глава Минздрава напомнила, что чистить зубы нужно не менее 2 минут два раза в день.

По ее словам, наиболее эффективным методом чистки зубов признана техника Басса. Нужно разместить щетку под углом 45 градусов по отношению к поверхности зубов. Далее делать плавные "выметающие" движения от передних до задних зубов. Жевательную поверхность зубов необходимо чистить круговыми движениями. Не забывать очищать язык.

Важно использовать зубную пасту с правильной концентрацией фтора. Взрослым рекомендуется использовать зубную пасту, содержащую не менее 1350 ppm фторида. А при повышенной чувствительность зубов не рекомендуется использовать зубные пасты, содержащие фтор.

Дети любого возраста могут пользоваться семейной пастой, если она содержит 1350-1500 ppm фторида. Количество зубной пасты на щетке для детей должно быть размером с горошину.

Зубная нить нужна не только для того, чтобы удалять остатки пищи. Регулярное использование нити уменьшает риск возникновения заболеваний десен и кариеса.

Супрун напомнила, что менять зубную щетку необходимо раз в 3 месяца. За это время щетка изнашивается. Кроме того, со временем на щетке накапливаются бактерии.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Напомним, что Супрун рассказала украинцам, как сидеть на рабочем месте без ущерба для здоровья.

Ранее украинские врачи рассказали "Стране", что они думают о разоблачениях "советских мифов" от и.о. главы Минздрава.