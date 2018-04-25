При обысках в отделении СБУ Киева, сотрудник которого накануне попался на взятке 50 тыс долларов от иностранцев, нашли наркотики. Об этом сообщает источник "Страны" в столичном главке СБУ.

"Во время обысков НАБУ был найден кокаин и крупные суммы денег", - рассказал источник.

По его данным, зовут задержанного Александр Карамушка.

Напомним, в Киеве сотрудник СБУ был задержан по подозрению в получении взятки в размере 50 тысяч долларов. Спецслужбист был задержан на улице Саксаганского в Киеве.

Он требовал и получил деньги от иностранцев. Пока не уточняется, за что именно требовалась взятка.

К слову, в СБУ уже заявили, что предоставляют полное содействие НАБУ касательно уличенного на взятке сотрудника столичного главка СБУ. Спикер ведомства Елена Гитлянская заявила, что с июня 2015 году в СБУ начата работа по очистке Службы от предателей и коррупционеров. "За три года нами зарегистрировано 89 уголовных производств в отношении сотрудников Службы, 26 из них уже переданы в суд, по 21 есть приговоры", - добавила Гитлянская.