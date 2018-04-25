В среду, 25 апреля в криворожской больнице скончался еще один пострадавший в жуткой аварии пассажир маршрутки. Об этом сообщает Первый городской.

Десятой жертвой смертельного ДТП, которое произошло 17 апреля в Кривом Роге, стал 60-летний мужчина, находившийся в крайне тяжелом состоянии. Сегодня утром его сердце не выдержало.

Мужчина был госпитализирован с места аварии с травмами головы и шоком второй степени.

На данный момент в крайне тяжелом состоянии остаются еще двое пострадавших.

Напомним, рано утром 17 апреля в Кривом Роге на перекрестке проспекта Металлургов и ул.Героев АТО столкнулись легковушка, маршрутка и заводской автобус. Легковой автомобиль Mazda проезжал перекресток на мигающий желтый сигнал светофора и протаранил микроавтобус, который отбросило на встречную полосу под колеса автобуса. В результате ДТП на месте погибли восемь человек, еще один мужчина скончался позже в больнице. Все погибшие были пассажирами маршрутки.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). 20 апреля суд арестовал водителя Mazda без права залога.

Ранее "Страна" писала о том, что в Бахмуте Донецкой области маршрутка не пропустила военный грузовик.