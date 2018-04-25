В лондонском Гайд-парке по случаю рождения сына у герцога и герцогини Кембриджских британский эскадрон Королевской конной артиллерии дал салют из артиллерийских орудий времен Первой мировой войны. Всего был произведен 41 залп.

Об этом сообщает ТАСС.

Одновременно орудия Почетного артиллерийского полка дали 62 залпа у Тауэра на берегу Темзы. Понаблюдать за этим собрались сотни лондонцев и туристов.

Традиционный артиллерийский салют состоит из 21 залпа, к нему добавляются еще 20, если он проводится в королевском парке. В случае с Тауэром 20 залпов добавляются, поскольку он является королевским дворцом, и еще 21 производится от имени лондонского Сити, административно-территориального образования в историческом центре города.

Рождение третьего ребенка у королевской четы было отмечено также звоном колоколов Вестминстерского аббатства.

Напомним, что 23 апреля герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила мальчика. Роды прошли в госпитале Святой Марии в Паддингтоне. И уже появились фото новорожденного.

Как сообщала "Страна", букмекеры принимают ставки на имя третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма.