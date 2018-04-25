В среду, 25 апреля, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар стал дороже, а курс евро не изменился.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Доллар сегодня подорожал на 5 копеек - до 26,17 грн.

Курс евро не изменился - 31,97 грн.

Российский рубль немного подорожал - до 0,424 грн.

Напомним, что к концу 2018 года произойдет девальвация гривны до уровня 29,5 UAH/USD при росте ВВП 3,1%. Об этом говорится в прогнозе Международного рейтингового агентства Standard&Poor's.

Как сообщала "Страна", валютный рынок закончил прошлую неделю на позитиве. Спрос на доллар немного сократился, а продажи остались стабильными, потому курс откатился на 6 копеек - 20 апреля межбанк закрылся в рамках 26,16-26,17.