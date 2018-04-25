Появились подробности убийства известного в Херсоне предпринимателя Игоря Пащенко.

Об этом пишет "Новый день".

Около восьми часов вечера 24 апреля, во дворах по улице Перекопской, когда бизнесмен возвращался домой с охранником, ему навстречу из беседки выскочил незнакомец с пистолетом и открыл огонь на поражение.

Пащенко был убит на месте, его охранник получил пулю в грудь и был госпитализирован.

Киллер скрылся с места преступления. Полиция нашла на месте убийства около пяти гильз от пистолета Макарова.

В действие был введен оперативный план "Сирена", но задержать стрелка пока не удалось. На выездах из города дежурят оперативно-поисковые группы и патрули.

По факту умышленного убийства двух и более лиц (статья 115 УК Украины) открыто уголовное производство.

Напомним, что фамилия Пащенко стала известной в городе после того, как экс-мэр Владимир Сальдо оказался в Доминиканской тюрьме. Сальдо обвинял родного брата убитого Дениса Пащенко в собственном похищении, тогда как Денис наоборот утверждал, что он жертва.

Ранее мы публиковали видео ареста экс-мэра Херсона Владимира Сальдо в Доминикане.