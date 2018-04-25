В полиции заявили, что в Киеве на Лысой горе сожгли не лагерь цыган, а оставленный ними мусор.

Об этом заявил глава киевской полиции Андрей Крищенко, передает "112 Украина".

"Туда неоднократно выходили полицейские с представителями служб по делам несовершеннолетних. В этих лагерях дети, и им не обеспечивается достаточно условий, так что проводилась работа. Большая часть этих ромов приехала на поминальные дни, и они уехали. Они оставили после себя много мусора, но это мусор сожгли ", - сказал Крищенко.

По его словам, полиция не получала ни одной жалобы на побои или насилие.

"Насколько я знаю, во время этого субботника, когда сжигали мусор, присутствовали представители райадминистрации и были пожарные", - отметил глава столичной полиции.

Напомним, что ранее ромы рассказали, как националисты из С14 громили их лагерь на Лысой горе.

Как сообщала "Страна", Amnesty International потребовала расследовать погром ромов на Лысой горе.