Статистическое бюро ЕС Евростат назвало страны с самым большим и самым маленьким госдолгом относительно ВВП.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По данным на четвертый квартал 2017 года, средний государственный долг среди стран Европейского союза в конце 2017 составлял 81,6% ВВП, в то время как в прошлом году составил 83,3%.

Самый высокий уровень государственного долга по состоянию на четвертый квартал 2017 имели Греция (178,6%), Италия (131,8%), Португалия (125,7%), Бельгия (103,1%) и Испания (98,3 %).

При этом меньше долгов имели Эстония (9%), Люксембург (23%), Болгария (25,4%), Чехия (34,6%) и Румыния (35%).

Государственные долги стран ЕС в течение прошлого года показали тенденцию к сокращению.

Средний дефицит государственного бюджета в ЕС составил в конце 2017 1% по сравнению с 1,6% в конце 2016-го.

Напомним, что Гройсман заявил, что Украина за семь лет взяла в долг $46 миллиардов.

Как сообщала "Страна", впервые за два десятка лет Испания стала богаче Италии.