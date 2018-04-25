В Египте фургон с китайскими туристами съехал в канаву на обочине. В результате трое человек погибли, восемь получили ранения. Из трех погибших двое женщин.

Об этом сообщает New China.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Каиро-Александрийском шоссе на севере страны.

В фургоне были двое египтян - водитель и гид. Водитель получил ранения.

В посольстве Китая в Египте сообщили, что группа туристов находилась на экскурсии.

Пострадавших туристов отправили в военный госпиталь для оказания необходимого лечения.

Фото: xinhuanet.com

Напомним, что в Польше разбился автобус с туристами из Беларуси.

Как сообщала "Страна", в Индии школьный автобус слетел с обрыва, погибли 27 детей и трое взрослых.