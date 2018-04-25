В Египте автобус с туристами съехал в канаву, трое погибших
В Египте фургон с китайскими туристами съехал в канаву на обочине. В результате трое человек погибли, восемь получили ранения. Из трех погибших двое женщин.
Об этом сообщает New China.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на Каиро-Александрийском шоссе на севере страны.
В фургоне были двое египтян - водитель и гид. Водитель получил ранения.
В посольстве Китая в Египте сообщили, что группа туристов находилась на экскурсии.
Пострадавших туристов отправили в военный госпиталь для оказания необходимого лечения.
Фото: xinhuanet.com
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