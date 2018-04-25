Популярный мессенджер WhatsApp со следующего месяца установит возрастное ограничение для пользователей в Европе. Пользоваться мессенджером можно будет только лицам от 16 лет.

Об этом сообщает SkyNews.

Ранее можно было пользоваться приложением с 13 лет, однако политика и правила пользования приложением стали жестче.

При это пока не ясно, как компания будет проверять пользователей на соответствие критериям возраста, имея серьезные правила по ограничению юзеров.

В начале этого года у мессенджера WhatsApp было зарегистрировано порядка полтора миллиарда пользователей по всему миру.

Напомним, что в Viber пообещали запустить групповые чаты на миллиард участников.

Как сообщала "Страна", в WhatsApp появилась функция перевода денег и покупок онлайн.