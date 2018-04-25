Глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что полиция готовится обеспечить безопасность во время проведения марша "Бессмертного полка" 9 мая, хотя заявки еще не поступало.

Об этом сообщает "112 Украина".

"На 9 мая у нас еще нет заявок, но мы ожидаем, что будет, как всегда, марш "Бессмертного полка". Также будут проводиться официальные мероприятия. Но традиционно мы усиливаемся, этот день нам хорошо известен", - сказал Крищенко.

Он добавил, что правоохранители уже сейчас работают со сторонниками и противниками проведения марша "Бессмертного полка", чтобы мероприятие прошло мирно.

"По количеству полицейских я еще не могу сказать, потому что мы еще не понимаем, сколько людей и какие именно организации будут проводить марши. Но на сегодня мы противостояний не ожидаем", - добавил полицейский.

По его словам, коммунистическую символику и георгиевские ленты полицейские будут изымать.

Напомним, что глава полиции Киева рассказал о ромах и мерах контроля на майские праздники.

Как сообщала "Страна", на майские праздники и Троицу в Украине в этом году будет три дополнительных выходных -1, 9 и 28 мая.