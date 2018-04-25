В четверг, 26 апреля, верхняя палата американского Конгресса планирует провести общее голосование по кандидатуре Майка Помпео на должность госсекретаря США.

Об этом написал в Twitter корреспондент телеканала Fox News в Конгрессе США Чад Перграм.

По его словам, председатель республиканского большинства в Сенате Митч Макконел подает ходатайство о прекращении дебатов по номинации Помпео на должность государственного секретаря.

"Процессуальное голосования - в четверг. Голосование по вероятного утверждения - того же дня", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com

Напомним, что Помпео заявил, что время мягкой политики в отношении России прошло.

Как сообщала "Страна", США рассказали о политике по Украине после прихода Майка Помпео к должности государственного секретаря.