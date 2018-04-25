Завтра Конгресс будет голосовать за Помпео на пост главы Госдепа
В четверг, 26 апреля, верхняя палата американского Конгресса планирует провести общее голосование по кандидатуре Майка Помпео на должность госсекретаря США.
Об этом написал в Twitter корреспондент телеканала Fox News в Конгрессе США Чад Перграм.
По его словам, председатель республиканского большинства в Сенате Митч Макконел подает ходатайство о прекращении дебатов по номинации Помпео на должность государственного секретаря.
"Процессуальное голосования - в четверг. Голосование по вероятного утверждения - того же дня", - говорится в сообщении.
Фото: twitter.com
Напомним, что Помпео заявил, что время мягкой политики в отношении России прошло.
Как сообщала "Страна", США рассказали о политике по Украине после прихода Майка Помпео к должности государственного секретаря.