В среду, 25 апреля, синоптики обещают дождь только на востоке. На остальной территории переменная облачность без осадков. Днем до +17...+25.

Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.

На западе днем +20…+25.

На севере днем +16…+22.

В центре днем +19…+22.

На востоке днем +16…+23. В Луганской области возможен дождь.

На юге днем +20…+23.

В Киеве 25 апреля дневная температура составит +19…+21.

Фото: meteo.gov.ua

Напомни, что ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 23 по 30 апреля.

Как сообщала "Страна", синоптик рассказала, какой погода будет в мае.