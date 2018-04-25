В Украине сегодня тепло и без осадков
В среду, 25 апреля, синоптики обещают дождь только на востоке. На остальной территории переменная облачность без осадков. Днем до +17...+25.
Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.
На западе днем +20…+25.
На севере днем +16…+22.
В центре днем +19…+22.
На востоке днем +16…+23. В Луганской области возможен дождь.
На юге днем +20…+23.
В Киеве 25 апреля дневная температура составит +19…+21.
Фото: meteo.gov.ua
Напомни, что ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 23 по 30 апреля.
Как сообщала "Страна", синоптик рассказала, какой погода будет в мае.
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