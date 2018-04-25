СБУ предоставляет полное содействие НАБУ касательно уличенного на взятке сотрудника столичного Главка СБУ. Об этом сообщает спикер СБУ Елена Гитлянская в соцсети Facebook.

"С июня 2015 году в СБУ начата работа по очистке Службы от предателей и коррупционеров. За три года нами зарегистрировано 89 уголовных производств в отношении сотрудников Службы, 26 из них уже переданы в суд, по 21 есть приговоры", - говорится в ее сообщении.

Председатель СБУ Василий Грицак подчеркивает, что "мы заинтересованы в быстрой очистке своих рядов".

Фото: facebook.com/giolena11

Ранее сообщалось, что сотрудник СБУ в Киеве попался на взятке $50 тысяч от иностранцев.

Еще мы писали, что в СБУ заявили, что задержали сотрудника Минобороны, шпионившего в пользу России.