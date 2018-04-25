Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп подвел итоги первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ромы" (5:2).

"Долгое время, порядка 80 минут мы выглядели идеально. В защите мы допустили одну ошибку. Пенальти там не было, но факт остается фактом - счет 5:2. Конечно, мы бы больше были рады результату 5:0 или 5:1, но и 5:2 - отличный результат. Теперь мы поедем туда и попробуем еще раз.

У нас получались открывания за спинами защитников, это полностью поменяло игру, соперник не справлялся. Мы забивали и могли забить больше.

Все это позитивные моменты. Сейчас все выглядит не столь положительно, потому что "Рома" забила дважды, но завтра это будет смотреться куда лучше. Гораздо лучше, чем я представлял перед игрой, но сейчас, естественно, есть чувство небольшой оплошности", - сказал Клопп.

Ранее сообщалось, что "Рома" сенсационно выбила "Барсу" из Лиги чемпионов.