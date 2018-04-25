Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал предложение президента Украины Петра Порошенко принять закон о введении санкций против жителей Украины, которые имеют двойное гражданство и участвовали в выборах другой страны.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сийярто утверждает, что Украина, с одной стороны, пытается попасть в НАТО, а с другой - будет лишать украинского гражданства тех лиц, которые приобрели гражданство другой страны - члена Альянса, поскольку это якобы является угрозой для национальной безопасности Украины.

"Мы чрезвычайно возмущены предположением, что закарпатец венгерской национальности может представлять угрозу национальной безопасности Украины", - заявил глава венгерского МИДа.

Ранее МИД Украины обвинил Венгрию в раздаче 100 тысяч паспортов на Закарпатье.