Российские системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника над авиабазой Хмеймим в сирийской Латакии.

Об этом со ссылкой на сторонников официального Дамаска сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке.

По данным источников, дроны были уничтожены до того, как успели сбросить гранаты.

Напомним, что еще в марте боевики попытались атаковать российскую авиабазу с помощью беспилотника. Дрон, оснащенный бомбой, был уничтожен системами ПВО до того, как успел достичь территории базы и нанести какой-либо урон.

А перед этим нападение на российские военные объекты в Сирии произошло в ночь на 6 января. Тогда 13 беспилотников, оснащенных самодельными бомбами, также атаковали авиабазу Хмеймим и базу ВМФ в Тартусе. Семь из них были уничтожены комплексами "Панцирь-С", еще шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы.

Ранее "Страна" сообщала, что Израиль пообещал уничтожить российские комплексы С-300 в Сирии, если они собьют его самолеты.

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