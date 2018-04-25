Во вторник, 24 апреля, на "Энфилде" состоялся первый полуфинал Лиги чемпионов, в котором Ливерпуль принимал обидчика нашего Шахтера - итальянскую Рому.

Команды выдали просто феерический матч, главным героем которого стал египетский форвард Ливерпуля Салах. Он отметился дублем и двумя ассистами, а сама игра завершилась со счетом 5 - 2 в пользу Ливерпуля.

Ливерпуль буквально смял "волков" с первой минуты матча и держал игру под контролем вплоть до 68 минуты, когда Фирмино сделал счет 5 - 0. После этого команда Клоппа бросила играть, за что и поплатилась двумя мячами. У Ромы появился, хоть и призрачный, но шанс на камбэк (все мы помним, как "волки" отыграли три мяча у Барселоны).

Но получится ли у римлян повторить свой подвиг в ответном матче - большой вопрос.

Кстати, такая результативность - это повторение случая 23-летней давности, когда в полуфинале Лиги чемпионов - 1994/1995 Аякс разгромил Баварию, и тоже 5 - 2.

Полуфинал Лиги чемпионов. Ливерпуль - Рома, 5 - 2.

Голы

1:0 - 35 Салах, 2:0 - 45 Салах, 3:0 - 56 Мане, 4:0 - 61 Фирмино, 5:0 - 68 Фирмино, 5:1 - 81 Джеко, 5:2 - 85, пенальти Перотти.

Ливерпуль - Кариус, Александер-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Вейналдум, 18), Хендерсон, Милнер, Салах (Ингз, 75), Фирмино (Клаван, 90), Мане.

Рома - Алиссон, Фасио,Манолас, Жезус (Перотти, 67), Флоренци, де Росси (Гоналон, 67), тротман, Коларов, Ундер (Шик, 46), Наингголан, Джеко.

Предупреждения: Жезус (26), Александер-Арнолд (39), Ловрен (74), Хендерсон (85), Фасио (88).