Систематическое давление властей на свободу слова и на неугодные СМИ, в частности, на интернет-газету "Страна", попало на страницы доклада Госдепа США о правах человека в Украине. Доклад подготовило Бюро демократии, прав человека и труда.

Так, в разделе 2 под названием "Уважение гражданских свобод, в том числе свободы прессы" отмечено, что с начала года в Украине наблюдаются систематические нарушения свободы слова и ситуация становится все хуже.

Как один из примеров приводится задержание 22 июня в Киеве по делу о вымогательстве главного редактора "Страны" Игоря Гужву (как уже неоднократно писало наше издание это дело было сфабриковано от начала и до конца властями Украины).

"Адвокаты Гужвы утверждали, что журналист был арестован из-за его профессиональной деятельности, потому что его СМИ публично критиковало высокопоставленных государственных чиновников", - говорится в докладе.

Кроме того, в докладе отмечается отсутствие результатов в расследовании резонансного убийства журналиста Павла Шеремета, а также ситуация с медиа-холдингом "Вести".

Также в докладе вспоминается о 75% языковой квоте, установленной на украинских телеканалах.